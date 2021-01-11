Meteoroloji illeri tek tek saydı uyardı! Kuvvetli yağış

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Çanakkale, Balıkesir'in batı ilçeleri, İzmir, Aydın ve Muğla'da yarın beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden itibaren kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olması öngörülüyor.

Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.