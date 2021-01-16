MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Meteoroloji illeri tek tek saydı ve uyardı! Yoğun kar yağışı
ABONE OL
16.01.2021 - 18:31 | | AA

Meteoroloji illeri tek tek saydı ve uyardı! Yoğun kar yağışı

Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari çevreleri, Şırnak'ın doğusu, Erzurum'un batısı ve Van'ın güneyinde yarın yoğun kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji illeri tek tek saydı ve uyardı! Yoğun kar yağışı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın Doğu Anadolu'da beklenen yağışların Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Şırnak'ın doğusunun yüksek kesimlerinde, Erzurum'un batısı ve Van'ın güneyinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Ulaşımda aksamalar, tipi şeklinde kar yağışı, buzlanma, don ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

İstanbul'da E-5 Karayolu beyaza büründüİstanbul’da etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle E-5 Karayolu TÜYAP mevkii beyaza büründü. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu E-5 Karayolu drone ile görüntülendi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Amasya'da uyuşturucu operasyonu! 2 kişi tutuklandı

Amasya'da uyuşturucu operasyonu! 2 kişi tutuklandı

En güçlü pasaportlar belli oldu! Türkiye'nin sırası...

En güçlü pasaportlar belli oldu! Türkiye'nin sırası...

İnsanlığı nasıl bir düzen bekliyor? 99 düşünür cevapladı

İnsanlığı nasıl bir düzen bekliyor? 99 düşünür cevapladı

Meteoroloji illeri tek tek saydı ve uyardı! Yoğun kar yağışı

Meteoroloji illeri tek tek saydı ve uyardı! Yoğun kar yağışı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet