Meteoroloji illeri tek tek saydı ve uyardı! Yoğun kar yağışı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın Doğu Anadolu'da beklenen yağışların Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Şırnak'ın doğusunun yüksek kesimlerinde, Erzurum'un batısı ve Van'ın güneyinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Ulaşımda aksamalar, tipi şeklinde kar yağışı, buzlanma, don ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.