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12.06.2020 - 22:27 | | AA

Meteoroloji illeri tek tek sayıp uyardı! Çok kuvvetli olacak

Orta Karadeniz ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun doğusu için sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji illeri tek tek sayıp uyardı! Çok kuvvetli olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğleden itibaren Orta Karadeniz'in iç kesimleri (Çorum, Amasya, Tokat ile kıyı illerinin iç kesimleri), İç Anadolu'nun doğusu (Ankara'nın doğusu, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Kırşehir, Niğde, Nevşehir, Kayseri), Doğu Akdeniz'in iç kesimleri (Mersin'in kuzeydoğusu ve Adana'nın kuzeyi) ile Kastamonu ve Sinop'un iç kısımlarında sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yerel şekilde kuvvetli olacağı tahmin edilen yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu ve yıldırım düşmesine karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.

Meteoroloji illeri tek tek sayıp uyardı Çok kuvvetli olacak

Meteoroloji illeri tek tek sayıp uyardı Çok kuvvetli olacak

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