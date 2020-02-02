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02.02.2020 - 11:07 |

Meteoroloji İstanbul için tarih verdi! Kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden gelen verilere göre perşembe günü yurt genelinde hava sıcaklıkları 8-10 derece düşecek. Yapılan açıklamaya göre İstanbul’da kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji İstanbul için tarih verdi! Kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika hava durumu tahminlerine göre, Perşembe günü İstanbul’da kar yağışı bekleniyor. 5 günlük hava durumu tahminlerinde perşembe günü yurt genelinde hava sıcaklıklarının 8-10 derece düşeceği belirtildi. Öte yandan kar yağışının Perşembe günü İstanbul'da etkisini göstermesi bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Muğla, Antalya, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak, Ardahan çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji İstanbul için tarih verdi Kar geliyor

Bugün bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 10

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 13

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 18

Adana: Az bulutlu 15

Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı 18

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 16

Trabzon: Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu 12

Erzurum: Parçalı bulutlu 0

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