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06.05.2020 - 02:54 | | İHA

Meteoroloji o illeri tek tek sayıp uyardı! Çok kuvvetli olacak

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nce Erzurum, Ağrı ve Kars için sel ve su baskınlarına karşı uyarısı yapıldı.

Meteoroloji o illeri tek tek sayıp uyardı! Çok kuvvetli olacak

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünü tarafından yapılan meteorolojik uyarıda 'Bugün (6 Mayıs Çarşamba) Erzurum'un güney ve doğu ilçeleri, Kars'ın güney kesimleri, Ağrı'nın kuzey doğusu ile Iğdır'ın doğusu öğle saatlerinden sonra gece saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli yağış alacağı ve metrekareye 20-40 kg yağış beklenmektedir. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar oluşması muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.' denildi.

 

 

Sokak ortasında silahlı saldırıAdana'da, sokak ortasında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğrayan Mehmet Ali Seyhan (25), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
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