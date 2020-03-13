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13.03.2020 - 18:52 | | AA

Meteoroloji tarih vererek uyardı! Kar geliyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hafta sonundan itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiği bildirildi.

Meteoroloji tarih vererek uyardı! Kar geliyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 15 Mart Pazar günü Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistem nedeniyle aynı günün gecesinden itibaren bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olacak.

Yağışların gelecek hafta sonuna kadar etkili olması beklenen bölgede, hava sıcaklığı da hissedilir derecede azalacak.

Meteoroloji yetkilileri, yağışlar nedeniyle vatandaşlar ve ilgililerin tedbirli ve dikkatli olmasını istedi.

 

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