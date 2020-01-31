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31.01.2020 - 09:15 | | İHA

Meteoroloji tek tek uyardı! Kar geliyor

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde yoğun kar yağışı beklendiğini duyurdu. Öte yandan Marmara bölgesi parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Trakya'da yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bugün İstanbul’da sıcaklık 10°C parçalı bulutlu olacak.

Meteoroloji tek tek uyardı! Kar geliyor

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin edildiği belirtilerek, “Sabah saatlerinden itibaren Muş, Bitlis, Hakkari ile Van’ın güney ilçelerinde yer yer yoğun kar yağışı beklenmektedir. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgârın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi beklenmektedir. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları ise Van’da 2, Hakkâri’de eksi 1, Bitlis’te 0 ve Muş’ta 3 derece olması beklenmektedir. Muş, Bitlis, Hakkari ile Van’ın güney ilçelerinde yoğun (20 cm üzeri) kar yağışı beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, tipi, dağlık ve eğimli bölgelerde çığ, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

 

 

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