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12.01.2021 - 01:56 | | İHA

Meteoroloji turuncu kodla uyarmıştı! Başladı

Meteorolojinin uyarılarının ardından Trakya’da beklenen yağış bir anda bastırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Trakya’da beklenen yağış gündüz saatlerinde çeşitli aralıklarla etkisini gösterdi.

Tekirdağ’ın Malkara, Hayrabolu ve Şarköy ilçelerinden giriş yaparak kent geneline yayılan yağış yer yer etkisini artırdı. Yağmurun şiddetinin artırmasıyla sokak araları zaman zaman göle dönüştü. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle boş olan sokaklar yağmur suları ile yıkandı.

Meteoroloji turuncu kodla uyarmıştı Başladı

Meteoroloji turuncu kodla uyardı

Gün içerisinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne için turuncu kodlu uyarıda bulunarak, “Bugün (11.01.2021) akşam saatlerinden itibaren Trakya’da (Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ve Gelibolu) beklenen yağışların kuvvetli (21-50 kg/metrekare/12 saat) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/metrekare/ saat) olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verilmişti.

Tekirdağ’da bir anda bastıran sağanak yolları göle çevirdiMeteorolojinin uyarılarının ardından Trakya’da beklenen yağış bir anda bastırdı.
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