Meteoroloji uyardı! Bu illerde dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Karadeniz'de yer yer kuvvetli (40-60 km / sa) olarak esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu 1/4

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu 12

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı 18

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 9

Antalya: Çok bulutlu, sağanak yağışlı 15

Samsun: Çok bulutlu, yağmurlu 10

Trabzon: Çok bulutlu, yağmurlu 10

Erzurum: Parçalı çok bulutlu ve öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı -6

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı 2

BUZLANMA VE ÇIĞ UYARISI

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, “Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus yer yer sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli rüzgar şeklinde (30-50km/sa) eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları ise Van’da eksi 3, Hakkâri’de eksi 6 ve Muş’ta eksi 6, Bitlis’te eksi 8 derece olması beklenmektedir. Bölgemiz genelinde buzlanma olayı ile birlikte meydana gelen yoğun kar yağışları nedeniyle, eğimi fazla dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.

Parçalı ve çok bulutlu akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin karlakarışık yamur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.