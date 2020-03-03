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03.03.2020 - 09:15 | | İHA

Meteoroloji uyardı! Bu illerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde buzlanma ve çığ uyarısında bulundu.

Meteoroloji uyardı! Bu illerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı az bulutlu geçeceğinin tahmin edildiği belirtilerek, “Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus yer yer sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında bölge genelinde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli rüzgar şeklinde eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları ise Van’da 6, Muş, Bitlis ve Hakkâri’de 5 derece olması beklenmektedir. Bölgemiz genelinde buzlanma olayı ile birlikte meydana gelen yoğun kar yağışları nedeniyle eğimi fazla dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.

Komşu kavgası kanlı bittiKartal’da aynı binada komşu iki aile arasında çıkan gürültü tartışması kötü bitti. Tarafların birbirlerine saldırdığı kavgada iki aileden toplam 3 kişi yaralandı. Kanlar içerisinde kalan yaralılar, kavganın boyutunu gözler önüne serdi.
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