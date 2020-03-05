05.03.2020 - 11:53 | | İHA
Meteoroloji uyardı! Bu illerde yaşayanlar dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu için toz taşınımı uyarısında bulundu.
Meteoroloji'den yapılan açıklamada, ülkenin güney kesimlerinde bu gece saatlerinden itibaren görülecek toz taşınımı hadisesinin, yarın akşama kadar Doğu Akdeniz kıyı kesimlerinde (Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye), yarın akşam ile cumartesi öğle saatleri arasında Güneydoğu Anadolu bölge genelinde etkili olmasının beklendiği bildirildi.
Bu nedenle, başta yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış, hava kalitesi ve görüş mesafesinde azalma ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenildi.
İstanbul'da basketbol maçında antrenör dehşetiİstanbul'da genç erkekler kategorisinde düzenlenen özel basketbol turnuvasında skandal görüntüler yaşandı. Sortie ile Çatalca Muratbey takımları arasında oynanan maçta, Sortie antrenörü Özlem B, herkesin gözü önünde oyuncusuna saldırdı. U-16 takımının genç sporcusuna defalarca tokat atan kadın antrenör, daha sonra hızını alamayıp maçın hakemine de çöp kovası fırlattı. Maçı izleyen veliler antrenöre tepki gösterirken, yaşanan olaylar nedeniyle maç yarıda kaldı. Genç sporcunun uğradığı şiddet ve maçta yaşanan olaylar, tribünde bulunan bir izleyici tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.