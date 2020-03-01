Meteoroloji uyardı! Buzlanma ve çığa dikkat

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, “Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus yer yer sis hadisesi beklenmektedir. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları ise Van’da 3, Bitlis’te 3, Hakkâri’de 3 ve Muş’ta 1 derece olması beklenmektedir. Bölgemiz genelinde buzlanma olayı ile birlikte meydana gelen yoğun kar yağışları nedeniyle eğimi fazla dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.

Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Sivas ve Hatay çevreleri ile Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, Güneydoğu Anadolu’da yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacak, kuzeydoğu kesimlerde 3 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeybatı, zamanla batı kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 10

İstanbul: Parçalı bulutlu 11

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 16

Adana: Parçalı bulutlu 20

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 18

Samsun: Çok bulutlu bu sabah saatlerinde hafif yağmurlu 11

Trabzon: Çok bulutlu ve yağmurlu 10

Erzurum: Çok bulutlu ve kar yağışlı 2

Diyarbakır: Çok bulutlu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 11