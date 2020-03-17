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17.03.2020 - 09:01 | | İHA

Meteoroloji uyardı! Çok şiddetli geliyor

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre ülkemizin güney kesimlerinde sıcaklık 4 ila 8 derece azalacak. Bazı bölgelerimiz için de kuvvetli rüzgar, kuvvetli yağış ve zirai don uyarısı yapıldı. İstanbul'da ise parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak.

Meteoroloji uyardı! Çok şiddetli geliyor

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Akdeniz kıyıları, Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Güneydoğu Anadolu'nu doğusu, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay'ın kıyı kesimleri, Tunceli, Bingöl, Muş, Şırnak, Bitlis, Şanlıurfa ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Güney Ege, Akdeniz ve İç Anadolu’da kuzey yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının güney kesimlerde hissedilir derecede (4 ila 8 derece) azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, güneydoğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege, Akdeniz ve İç Anadolu’da kuvvetli ve fırtına şeklinde, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 4

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 11

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 14

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 13

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 13

Samsun: Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 6

Trabzon: Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 6

Erzurum: Parçalı çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 15

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