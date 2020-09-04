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04.09.2020 - 22:31 | | AA

Meteoroloji uyardı! Kuvvetli şekilde geliyor

Giresun, Trabzon, Artvin ve Rize'nin bazı kesimlerinde yarın kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji uyardı! Kuvvetli şekilde geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Giresun'un doğu ve Trabzon'un batı ilçeleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli, Trabzon'un doğusu ile Rize çevrelerinde yarın öğlen yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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