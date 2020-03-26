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26.03.2020 - 09:06 | | İHA

Meteoroloji uyardı! O illerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji'den gelen bir son dakika haberine göre, yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Manisa, Ordu ve Şanlıurfa çevreleri ile Antalya’nın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji uyardı! O illerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60km/sa) olarak esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 18

İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu 12

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı 19

Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu 24

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri sağanak yağışlı 20

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 12

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde ve akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı 11

Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 8

Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 16

 

 

Hastaneden kaçtığı ileri sürülen kişi, polisi alarma geçirdiDenizli'de, koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındığı hastaneden kaçtığı öne sürülen Murat E., polisi alarma geçirdi. Hastane yakınlarında polis ekipleri tarafından durdurulan, etrafı güvenlik şeridiyle çevrilen kişi, özel kıyafetli sağlık ekiplerince ambulansla tekrar hastaneye götürüldü. Murat E. ambulansa bineceği sırada, Ben terörist değilim. Beni çekmeyin. Sıkıntı yok kardeşim. Ben Ankara bebesiyim" dedi.
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