Meteoroloji uyardı! Sabah saatlerinden itibaren başlıyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinden itibaren güneyli yönlerden Batı Karadeniz'de kuvvetli, öğle saatlerinden başlayarak Marmara'da fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Açıklamada ayrıca, fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.