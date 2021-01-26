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26.01.2021 - 00:18 | | AA

Meteoroloji uyardı! Sabah saatlerinden itibaren başlıyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nde kuvvetli fırtına beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji uyardı! Sabah saatlerinden itibaren başlıyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinden itibaren güneyli yönlerden Batı Karadeniz'de kuvvetli, öğle saatlerinden başlayarak Marmara'da fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Açıklamada ayrıca, fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Mobilya atölyesinde çıkan yangın evlere de sıçradıAdana'nın merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'ndeki bir mobilya atölyesinde yangın çıktı. Atölyeyi saran alevler, işyerinin üst katındaki iki daireye de sıçradı. Evlerde oturanlar tahliye edilirken, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Söndürme çalışmaları sürdürülüyor.
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