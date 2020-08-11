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11.08.2020 - 19:32 | | AA

Meteoroloji uyardı! Sağanak yağış geliyor

Adana'nın doğusu ile Osmaniye çevrelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji uyardı! Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün duyurusuna göre, 1,5 saat süresince Adana'nın Kozan ve Ceyhan, Osmaniye'nin Kadirli, Sumbas ve Toprakkkale ilçelerinde gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

Kuvvetli yağışın meydana getirebileceği ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

12 metreden alt yola uçtu Kazadan yara almadan kurtulduAdana'nın Kozan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, 12 metrelik yükseklikten alt yola düşüp, ters döndü. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.
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