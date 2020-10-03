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03.10.2020 - 14:53 |

Meteoroloji uyardı! Sarı alarm...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada belirli saatlerde dışarı çıkılmaması gerektiğinin altı çizildi.

Meteoroloji uyardı! Sarı alarm...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ile 8 derece üzerinde seyretmesi beklendiğinden güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın güneş çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir."

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