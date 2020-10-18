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18.10.2020 - 19:43 | | DHA / AA

Meteoroloji uyarmÄ±ÅŸtÄ±! 10 dakika yetti

Ankara'da akÅŸam saatlerinde kÄ±sa sÃ¼reli etkili olan fÄ±rtÄ±na, yaÄŸmur ve dolu hayatÄ± olumsuz etkiledi.Â

Ankara'da akÅŸam saatlerinde etkili olan yaÄŸmur, fÄ±rtÄ±na ve dolu yaÅŸamÄ± etkiledi. Åžehir merkezinde etkili olan fÄ±rtÄ±na ve dolu nedeniyle sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler zor anlar yaÅŸadÄ±. EskiÅŸehir yolunda doluya yakalanan sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerÂ akaryakÄ±t istasyonlarÄ±na akÄ±n etti.

BazÄ± sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler ise trafikte ilerlemekte gÃ¼Ã§lÃ¼k Ã§ekti. YaklaÅŸÄ±k 10 dakika etkili olan dolu nedeniyle bazÄ± noktalar kÄ±sa sÃ¼rede beyaza bÃ¼rÃ¼ndÃ¼, cadde ve sokaklar su ile doldu. Doluya hazÄ±rlÄ±ksÄ±z yakalanan vatandaÅŸlar da kapalÄ± alanlara sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±.

Ankara BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi, saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle oluÅŸabilecek sel ve su baskÄ±nlarÄ±na karÅŸÄ± tÃ¼m Ã¶nlemlerini alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Meteoroloji uyarmÄ±ÅŸtÄ± 10 dakika yetti

Ä°ÅŸgalden kurtarÄ±lan Fuzuli kent merkezine Azerbaycan bayraÄŸÄ± dikildiAzerbaycan askerleri, Ermenistan'Ä±n iÅŸgalinden kurtardÄ±klarÄ± Fuzuli kent merkezine Azerbaycan bayraÄŸÄ± dikti.
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