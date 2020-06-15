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15.06.2020 - 02:43 | | DHA / İHA

Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da beklenen yağış başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul için yapılan sağanak yağış uyarısının ardından gün içerisinde aralıklarla etkili olan yağmur, gece saatlerinde de etkisini sürdürdü.

Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da beklenen yağış başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul için yapılan sağanak yağış uyarısının ardından gün içerisinde aralıklarla etkili olan yağmur, gece saatlerinde de etkisini sürdürdü. Belirli aralıklarla etkili olmaya devam eden sağanak yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Beyoğlu'nda Taksim Meydanı'nda yağmura yakalanan bazı vatandaşlar durağa sığındı.

Meteoroloji uyarmıştı İstanbulda beklenen yağış başladı

KAÇ GÜN DEVAM EDECEK?

İstanbul'da sağanak yağışın gün içinde etkili olması bekleniyor. Fakat bugünden sonra sağanak yağış yerini güneşli bir havaya bırakacak.

CADDEBOSTAN BOŞ KALDI

Normalleşme süreci sonrası dolup taşan Kadıköy Caddebostan Sahili ise bir anda yağmurun başlamasıyla bomboş kaldı. Yağmur etkisini göstermesiyle birlikte sahile oturmaya gelen vatandaşlar ise toplanır evlerine gitti. Yağmura yakalanan vatandaşlar bir yandan yağmurun keyfini sürdürürken bazıları ise bisiklet sürdü.

Meteoroloji uyarmıştı İstanbulda beklenen yağış başladı

 

 

 

 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, depreme ilişkin açıklamalarda bulunduKandilli Rasathanesi saat 18.09'da da Karlıova'da 4.7 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini bildirdi. Bingöl Valiliği bir korucunun hayatını kaybettiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Karlıova ilçesi Elmalı köyünde depreme ilişkin açıklamalarda bulunduCumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'Bingöl'deki depremde 18 kişi yaralandı. Yaralılardan şu an itibarıyla kritik durumda olan vatandaşımız yok.' dedi.
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