Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da beklenen yağış başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul için yapılan sağanak yağış uyarısının ardından gün içerisinde aralıklarla etkili olan yağmur, gece saatlerinde de etkisini sürdürdü. Belirli aralıklarla etkili olmaya devam eden sağanak yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Beyoğlu'nda Taksim Meydanı'nda yağmura yakalanan bazı vatandaşlar durağa sığındı.

KAÇ GÜN DEVAM EDECEK?

İstanbul'da sağanak yağışın gün içinde etkili olması bekleniyor. Fakat bugünden sonra sağanak yağış yerini güneşli bir havaya bırakacak.

CADDEBOSTAN BOŞ KALDI

Normalleşme süreci sonrası dolup taşan Kadıköy Caddebostan Sahili ise bir anda yağmurun başlamasıyla bomboş kaldı. Yağmur etkisini göstermesiyle birlikte sahile oturmaya gelen vatandaşlar ise toplanır evlerine gitti. Yağmura yakalanan vatandaşlar bir yandan yağmurun keyfini sürdürürken bazıları ise bisiklet sürdü.