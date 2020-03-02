Meteoroloji yeni haftanın hava durumu raporunu yayımladı! Sıcaklıklar tırmanışta

Yeni haftanın ilk gününde yurdun büyük kısmında bol güneşli bir hava olacak. Doğu Anadolu’nun doğu kesimlerinde Van, Hakkari, Ardahan çevrelerinde kar ihtimali bulunuyor. Fakat bu yağışlar salı günü kesilmiş olacak. Sıcaklıklar ise haftanın ilk gününden itibaren artışa geçiyor. Sıcaklıklar Marmara’da 20 derecenin üzerine çıkacak, Ege ve Akdeniz’de 20 dereceleri bulacak. Karadeniz’in orta kesimlerinde de yer yer sıcaklıklar 19-20 dereceye çıkabilecek.

İŞTE METEOROLOJİ TARAFINDAN YAYIMLANAN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİN RAPORU