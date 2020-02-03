03.02.2020 - 16:37 | | AA
Meteoroloji'den bir uyarÄ± daha! Balkanlar'dan geliyor
Meteorolojiâ€™den gelen bir son dakika haberine gÃ¶re, Balkanlar'dan gelen soÄŸuk hava dalgasÄ± nedeniyle Trakya'da Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± bekleniyor. Ã–te yandan Ä°stanbulâ€™da da PerÅŸembe, Cuma ve cumartesi gÃ¼nleri kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n etkili olacaÄŸÄ±n uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±. PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nÄ±n yaklaÅŸÄ±k 10 derece dÃ¼ÅŸeceÄŸini bildirdi.
Meteoroloji 1. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan meteorolojik deÄŸerlendirmeye gÃ¶re, TÃ¼rkiye Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ Balkanlar'dan gelecek soÄŸuk ve yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± havanÄ±n etkisine girecek.
SoÄŸuk hava dalgasÄ±nÄ±n hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nÄ± hissedilir dÃ¼zeyde dÃ¼ÅŸÃ¼rmesi bekleniyor. SaÄŸanak olarak baÅŸlayan yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n ise Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ akÅŸam saatlerine doÄŸru kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±na dÃ¶neceÄŸi Ã¶n gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.
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Nehir ve barajlardaki su seviyelerinin dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bÃ¶lgede Ã¼retici yaÄŸmurÂ ve kar duasÄ±na Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±. Selimiye Camisi'nde geÃ§en hafta dua edilmiÅŸti.
Bakan Akar'dan Ä°dlib açÄ±klamasÄ±: 16.13 ve 22.27'de Rusya'ya bilgi verildiMillii Savunma BakanÄ± Akar, Ä°dlib saldÄ±rÄ±sÄ± ile ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, 'Dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de ilgili arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z Rusya tarafÄ±ndaki ilgili personele bilgi verdi. Bu iletiÅŸim ve bilgilendirmelere, tüm bu önlemlere raÄŸmen Rejim tarafÄ±ndan gece saat 01.13'te unsurlarÄ±mÄ±za karÅŸÄ± ateÅŸ açÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.' dedi.Bakan Akar hastane ziyaretinde açÄ±klamalarda bulundu. Akar, "Esed güçlerinin alçak saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± verildi, verilmektedir. Åžehitlerimizin bir damla kanÄ±nÄ±n bile hesabÄ± soruldu. Soçi ve Astana mutabakatlarÄ±nda bize düÅŸen ne varsa yerine getirdik. MuhataplarÄ±mÄ±zdan da sorumluluklarÄ±nÄ± yerine getirmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandÄ±.