Meteoroloji'den bir uyarÄ± daha geldi! Ä°stanbul bu geceden itibaren...

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Ä°stanbul, Kocaeli ve Sakarya'da beklenen saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n bu gece saatlerinden itibaren yarÄ±n Ã¶ÄŸle saatlerine kadar kuvvetli (20-40 Kg/m2) olacaÄŸÄ± tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskÄ±nÄ±, yÄ±ldÄ±rÄ±m ve yaÄŸÄ±ÅŸ anÄ±nda kuvvetli rÃ¼zgar ve yaÄŸÄ±ÅŸÄ± gibi olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmalÄ±dÄ±r" denildi.

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