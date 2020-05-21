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21.05.2020 - 19:07 | | DHA

Meteoroloji'den bir uyarÄ± daha geldi! Ä°stanbul bu geceden itibaren...

Son dakika haberine gÃ¶re, TÃ¼rkiye'de soÄŸuk hava etkili olmaya devam ediyor. Meteoroloji tarafÄ±ndan yapÄ±lan uyarÄ±ya gÃ¶re Ä°stanbul baÅŸta olmak Ã¼zere Kocaeli ve Sakarya'da bu geceden itibaren gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ etkili olacak. SaÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n cumartesi gÃ¼nÃ¼ne kadar devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den bir uyarÄ± daha geldi! Ä°stanbul bu geceden itibaren...

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Ä°stanbul, Kocaeli ve Sakarya'da beklenen saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n bu gece saatlerinden itibaren yarÄ±n Ã¶ÄŸle saatlerine kadar kuvvetli (20-40 Kg/m2) olacaÄŸÄ± tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskÄ±nÄ±, yÄ±ldÄ±rÄ±m ve yaÄŸÄ±ÅŸ anÄ±nda kuvvetli rÃ¼zgar ve yaÄŸÄ±ÅŸÄ± gibi olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmalÄ±dÄ±r" denildi.

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Meteorolojiden bir uyarÄ± daha geldi Ä°stanbul bu geceden itibaren...

Meteorolojiden bir uyarÄ± daha geldi Ä°stanbul bu geceden itibaren...

Meteorolojiden bir uyarÄ± daha geldi Ä°stanbul bu geceden itibaren...

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Türkiye günlük corona virüs tablosuSaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük corona virüs tablosunu açÄ±kladÄ±.Türkiye'de son 24 saatte 961 kiÅŸiye Covid-19 tanÄ±sÄ± konuldu, 27 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, toplam vaka sayÄ±sÄ± 153 bin 548, can kaybÄ± 4 bin 249 oldu. Son 24 saatte 1003 kiÅŸinin daha iyileÅŸmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananlarÄ±n sayÄ±sÄ± 114 bin 990 oldu.
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