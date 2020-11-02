Meteoroloji'den deprem bölgesi için hava durumu açıklaması!

Meteoroloji'den alınan son tahminlere göre; Deprem bölgesinde önümüzdeki 5 günlük periyotta yağış beklenmediğini duyurdu. İşte İzmir için beklenen hava durumu;

03.11.2020 Salı : Yağış beklenmiyor. Havanın parçalı bulutlu olacağı, rüzgarın kuzey yönlerden orta şiddette (10-20 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Günün en yüksek sıcaklığının 21 C derece, en düşük sıcaklığın 10 C derece civarında olması beklenmektedir.

04.11.2020 Çarşamba : Yağış beklenmiyor. Havanın parçalı bulutlu olacağı, rüzgarın kuzey yönlerden orta şiddette (15-25 Km/saat hamlesi 40 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Günün en yüksek sıcaklığının 21 C derece, en düşük sıcaklığın 12 C derece civarında olması beklenmektedir.

05.11.2020 Perşembe : Yağış beklenmiyor. Havanın parçalı bulutlu olacağı, rüzgarın kuzey yönlerden orta şiddette (15-25 Km/saat hamlesi 40 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Günün en yüksek sıcaklığının 21 C derece, en düşük sıcaklığın 12 C derece civarında olması beklenmektedir.

06.11.2020 Cuma : Yağış beklenmiyor. Havanın parçalı bulutlu olacağı, rüzgarın kuzey yönlerden orta şiddette (10-20 Km/saat hamlesi 40 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Günün en yüksek sıcaklığının 22 C derece, en düşük sıcaklığın 13 C derece civarında olması beklenmektedir.

07.11.2020 Cumartesi : Yağış beklenmiyor. Havanın parçalı bulutlu olacağı, rüzgarın kuzey yönlerden orta şiddette (10-20 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Günün en yüksek sıcaklığının 21 C derece, en düşük sıcaklığın 12 C derece civarında olması beklenmektedir.