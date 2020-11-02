Meteoroloji'den deprem bölgesi için hava durumu açıklaması!
Meteoroloji'den gelen son dakika haberine göre, İzmir'de önümüzdeki beş gün boyunca yağış beklenmiyor. Deprem bölgesinde hava, yer yer bulutlu ve açık olacak.
Meteoroloji'den alınan son tahminlere göre; Deprem bölgesinde önümüzdeki 5 günlük periyotta yağış beklenmediğini duyurdu. İşte İzmir için beklenen hava durumu;
03.11.2020 Salı : Yağış beklenmiyor. Havanın parçalı bulutlu olacağı, rüzgarın kuzey yönlerden orta şiddette (10-20 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Günün en yüksek sıcaklığının 21 C derece, en düşük sıcaklığın 10 C derece civarında olması beklenmektedir.
04.11.2020 Çarşamba : Yağış beklenmiyor. Havanın parçalı bulutlu olacağı, rüzgarın kuzey yönlerden orta şiddette (15-25 Km/saat hamlesi 40 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Günün en yüksek sıcaklığının 21 C derece, en düşük sıcaklığın 12 C derece civarında olması beklenmektedir.
05.11.2020 Perşembe : Yağış beklenmiyor. Havanın parçalı bulutlu olacağı, rüzgarın kuzey yönlerden orta şiddette (15-25 Km/saat hamlesi 40 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Günün en yüksek sıcaklığının 21 C derece, en düşük sıcaklığın 12 C derece civarında olması beklenmektedir.
06.11.2020 Cuma : Yağış beklenmiyor. Havanın parçalı bulutlu olacağı, rüzgarın kuzey yönlerden orta şiddette (10-20 Km/saat hamlesi 40 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Günün en yüksek sıcaklığının 22 C derece, en düşük sıcaklığın 13 C derece civarında olması beklenmektedir.
07.11.2020 Cumartesi : Yağış beklenmiyor. Havanın parçalı bulutlu olacağı, rüzgarın kuzey yönlerden orta şiddette (10-20 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Günün en yüksek sıcaklığının 21 C derece, en düşük sıcaklığın 12 C derece civarında olması beklenmektedir.