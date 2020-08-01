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01.08.2020 - 12:13 | | DHA

Meteoroloji'den Edirne için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce bugün akşam saatlerinde Edirne ve çevresinde kuvvetli yağış beklendiği uyarısı yapıldı.

Meteoroloji'den Edirne için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1'inci Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce uyarıları yapılan sağanağın bugün akşam saatlerine kadar Edirne ve çevresinde kuvvetli (21-50kg/m2) olacağının tahmin edildiği bildirildi. Bu bölgede oturanların olası su baskını, ulaşımda aksama ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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