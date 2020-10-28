Meteorolojiden flaÅŸ uyarÄ±! Dolu, sel ve hortum geliyor

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Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan uyarÄ±ya gÃ¶re, Ã¼lkenin batÄ± ve iÃ§ kesimlerinde havanÄ±n parÃ§alÄ± ve yer yer Ã§ok bulutlu olacaÄŸÄ±, Marmara, Ege, BatÄ± Akdeniz, Ä°Ã§ Anadolu'nun kuzeybatÄ±sÄ± ve BatÄ± Karadeniz ile Aksaray, KÄ±rÅŸehir ve Ã‡orum Ã§evrelerinde saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak gÃ¶rÃ¼leceÄŸi, diÄŸer yerlerin az bulutlu ve aÃ§Ä±k geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.

YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n MuÄŸla ve Antalya Ã§evreleri ile AydÄ±n'Ä±n kÄ±yÄ± ilÃ§elerinde yer yer kuvvetli olmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor

Ã–te yandan, BatÄ± Akdeniz'de yarÄ±n sabah saatlerinden itibaren gÃ¶rÃ¼lecek saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanaÄŸÄ±n, Antalya genelinde kuvvetli, Antalya'nÄ±n doÄŸusunun iÃ§ kesimleri (Serik, Manavgat, Ä°bradÄ±) ile Isparta'nÄ±n gÃ¼ney (SÃ¼tÃ§Ã¼ler) ve Burdur'un doÄŸu (Bucak) ilÃ§elerinde yer yer Ã§ok kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.

Ani sel, su baskÄ±nÄ±, yÄ±ldÄ±rÄ±m, yaÄŸÄ±ÅŸ anÄ±nda kuvvetli rÃ¼zgar, yerel dolu yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve hortum oluÅŸma riski gibi olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± gerekiyor.

BazÄ± illerde beklenen hava durumuyla gÃ¼nÃ¼n en yÃ¼ksek sÄ±caklÄ±klarÄ± ise ÅŸÃ¶yle:

Ankara: ParÃ§alÄ± ve az bulutlu 24

Ä°stanbul: ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, yerel olmak Ã¼zere aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 21

Ä°zmir: ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, Ã¶ÄŸle saatlerinden itibaren yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n akÅŸam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olmasÄ± bekleniyor. 23

Bursa: ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, yerel olmak Ã¼zere aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 23

Adana: ParÃ§alÄ± ve az bulutlu 31

Antalya: ParÃ§alÄ± bulutlu, doÄŸu ilÃ§eleri sabah saatlerinde, batÄ± ilÃ§eleri gece saatlerinden itibaren yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 26

Samsun: ParÃ§alÄ± ve az bulutlu 25

Trabzon: ParÃ§alÄ± ve az bulutlu 24

Erzurum: ParÃ§alÄ± ve az bulutlu 20

DiyarbakÄ±r: Az bulutlu 28

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