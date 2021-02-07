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07.02.2021 - 18:06 | | DHA

Meteoroloji'den İstanbul için uyarı! Öğlen başlıyor

Son dakika haberine göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da yarın öğlen saatlerinde kuvvetli rüzgâr ve fırtına beklendiğini duyurdu. Meydana gelebilecek soba ve baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Meteoroloji'den İstanbul için uyarı! Öğlen başlıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgarın, yer yer kuvvetli fırtına(60-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden soba ve baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.

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