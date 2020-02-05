05.02.2020 - 13:01 | | DHA
Son dakika koduyla duyurdular! İstanbullular dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada İstanbul için öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi. Açıklamada su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması için uyarı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden sonra İstanbul'da kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli (20-40 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
Çığ bölgesinde ikinci facia! Araç ve insanlar çığ altındaVan-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde üzerine çığ düşen minibüste bulunduğu değerlendirilen 2 kişiyi arama çalışmaları devam ederken ikinci çığ düştü. Çığ altında kalan bazı kurtarma ekibi görevlileri kendi imkanlarıyla kurtulurken, arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, AFAD ve UMKE ekiplerinin üzerine çığ düştüğünü doğruladı. Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas, bölgede 300 kişinini çalıştığını, 50'den fazla kişinin çığ altında kalmış olabileceğini söyledi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan son durum hakkında bilgi aldı.