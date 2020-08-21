MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Meteorolojiden İstanbul'a uyarı
ABONE OL
21.08.2020 - 07:26 | | DHA

Meteorolojiden İstanbul'a uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü kuvvetli yağış sonrası oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı uyarıda bulundu.

Meteorolojiden İstanbul'a uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, İstanbul genelinde öğle saatlerine kadar etkisini göstermesi beklenen kuvvetli yağışın ardından oluşabilecek aksamalara karşı uyarıda bulundu.

Yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmeler ve meteoroloji radarı verilerine göre; bugün öğle saatlerine kadar İstanbul'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (20-40 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu yağışına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadeleri yer aldı.

"Ölüm uçuşu" görsel şölene dönüştüArdahan'da Kura Nehri kıyısında yüz binlerce beyaz kelebeğin her yıl tekrarlanan ve adeta görsel şölene dönüşen "ölüm uçuşu" beş gündür artarak devam etti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

BİM mağazaları saat kaçta açılıyor? 21 Ağustos BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

BİM mağazaları saat kaçta açılıyor? 21 Ağustos BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Bunu yapan işten tazminatsız atılır...

Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Bunu yapan işten tazminatsız atılır...

İngiltere'de 200 kişilik koronavirüs partisi

İngiltere'de 200 kişilik koronavirüs partisi

Kovid-19 stresi cilde de düşman

Kovid-19 stresi cilde de düşman

Sıradaki Haber