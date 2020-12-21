Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı!

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı zamanla çok bulutlu olacağı belirtilerek, “Gece saatlerinde Bitlis ile Muş çevreleri ve Van’ın batısında karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması beklenmektedir. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgârın genellikle güneyli ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Bitlis 2, Hakkari 3, Van 5 ve Muş’ta 4 derece olması beklenmektedir” denildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, kuzeybatı kesimlerde ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 7

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 10

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 14

Adana: Parçalı ve az bulutlu 18

Antalya: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde batı, gece saatlerinde doğu kesimleri sağanak yağışlı 19

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 10

Trabzon: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu 12

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı 2

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu 7