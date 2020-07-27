MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Meteoroloji'den Karadeniz için uyarı
ABONE OL
27.07.2020 - 09:16 | | İHA

Meteoroloji'den Karadeniz için uyarı

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bugün Kars, Ardahan çevreleri ile Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in iç kesimleri ile yarın Doğu Karadeniz kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den Karadeniz için uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, ülke genelinde mevsim normalleri civarında, güney, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Rüzgarın, genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 34
İstanbul: Az bulutlu ve açık 31
İzmir: Az bulutlu ve açık 34
Adana: Az bulutlu ve açık 36
Antalya:Az bulutlu ve açık 32
Samsun: Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu 29

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, bugün iç kesimleri, yarın sabah saatlerinde kıyıları yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Erzurum: Parçalı bulutlu 32
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 42

Son Dakika: 2020 YKS sonuçları açıklandıMilyonlarca öğrencinin beklediği YKS sonuçları açıklandı. ÖSYM takvimine göre 28 Temmuz'da açıklanması beklenen YKS 2020 sonuçları bu sabah erişime açıldı. Üniversite adayları YKS sonuçları ile belli olan TYT, AYT ve YDT sonuçlarını ÖSYM sonuç görünteleme sayfasından TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebiliyorlar.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

YKS EA bölümleri ve taban puanları 2020... İşte YKS 4 yıllık EA taban puanları 2019...

YKS EA bölümleri ve taban puanları 2020... İşte YKS 4 yıllık EA taban puanları 2019...

Tüm memurlar için geçerli! Yol izni...

Tüm memurlar için geçerli! Yol izni...

Koyun yünü yapıştırılan keçiyi kurbanlık koyun diye sattılar!

Koyun yünü yapıştırılan keçiyi kurbanlık koyun diye sattılar!

Bir kadının çığlığı! 'Sonum Özgecan Aslan ve Münevver Karabulut gibi olmasın'

Bir kadının çığlığı! 'Sonum Özgecan Aslan ve Münevver Karabulut gibi olmasın'

Sıradaki Haber