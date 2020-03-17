MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
ABONE OL
17.03.2020 - 13:28 | | AA

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş ve Şanlıurfa çevrelerinde yarın kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Marmara'nın doğusu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde yağış tahmin ediliyor.

Yağışların, Marmara'nın kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz, Karadeniz kıyılarıyla Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.

Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş ve Şanlıurfa çevrelerindeki yağışların kuvvetli görülmesi bekleniyor.

Rüzgarın, Marmara'nın güneybatısı, Orta Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Brezilya'da yüzlerce mahkûm cezaevinden kaçtıBrezilya'nın Sao Paolo kentinde bulunan 3 yarı açık cezaevinden yüzlerce mahkûm kaçtı. Brezilya'da faaliyet gösteren Lavanguardia medya portalının haberine göre koronavirüs (Covid-19) salgını önlemleri sebebiyle getirilen kısıtlamalardan sonra hapishanelerde isyan çıkmıştı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

18 Mart resmi tatil mi? 18 Mart Çanakkele Zaferi ( 2020 Resmi tatiller)

18 Mart resmi tatil mi? 18 Mart Çanakkele Zaferi ( 2020 Resmi tatiller)

SGK imzayı attı, emekliler oraya koştu! Flaş uyarı geldi...

SGK imzayı attı, emekliler oraya koştu! Flaş uyarı geldi...

Sokağa çıkma yasağı gelebilir mi?

Sokağa çıkma yasağı gelebilir mi?

Bir zamanların en popüler kasabasıydı!

Bir zamanların en popüler kasabasıydı!

Sıradaki Haber