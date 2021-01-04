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04.01.2021 - 16:45 | | İHA

Meteorolojiden Manisa'nın batısı için uyarı

Meteoroloji'den Manisa’nın batısı için gök gürültülü sağanak yağış ve kısa süreli fırtına uyarısı yapıldı.

Meteorolojiden Manisa'nın batısı için uyarı

Meteoroloji'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Manisa’da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu gece saatlerinden itibaren yarın sabah saatlerine kadar Manisa il merkezi ve batısında bulunan Saruhanlı, Turgutlu ve Ahmetli ilçelerinde kısa süreli fırtına ile beraber kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum oluşma riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Gök gürültülü sağanak yağışın 5 Ocak 03.00'te başlayıp 06.00'ya kadar devam etmesi bekleniyor."

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