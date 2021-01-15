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15.01.2021 - 07:00 | | HABER MERKEZİ

Meteoroloji’den Marmara’da sarı alarm

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sarı alarm verdiği Marmara’da kar yağışının haftasonu etkisini artıracağını, Doğu’da ise don ve çığ tehlikesine karşı tedbirli olunmasını istedi.

Meteoroloji’den Marmara’da sarı alarm

Meteoroloji’den yapılan uyarıların ardından İstanbul’a dün öğle saatlerinde, yılın ilk karı yağdı. Anadolu yakasında Kartal, Sancaktepe, Sultanbeyli ilçelerinde zaman zaman lapa lapa yağan kar, Avrupa Yakası’ndaki Bakırköy, Zeytinburnu ve Bahçelievler’de de sulu kar yağışı şeklinde etkili oldu. Sibirya soğuklarının etkisi altına giren Marmara’da sarı alarm verilirken, kar yağışının önümüzdeki
haftaya kadar devam edeceğinin tahmin edildiği belirtildi. İstanbul Valiliği de kar yağışı, don ve buzlanmaya karşı tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyardı.

Don ve çığ uyarısı!

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamaya göre bugün Trakya, Marmara’nın güneyi, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç ve yüksek kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Trabzon, Rize, Artvin, Adıyaman, Diyarbakır, Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

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