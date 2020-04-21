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21.04.2020 - 09:01 | | İHA

Meteoroloji'den o iller için uyarı!

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak,Isparta, Burdur ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz'de kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara’da kuzey yönlerden kuvvetli, Doğu Anadolu’nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den o iller için uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise batı ve kuzeybatı, zamanla batı ve güneybatı, batı kesimlerde kuzeyli yönlerden yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’da kuzey yönlerden kuvvetli, Doğu Anadolu’nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı 16

İstanbul: Parçalı çok bulutlu yarın sağanak yağışlı 12

İzmir: Parçalı bulutlu 22

Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 26

Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 21

Samsun: Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı 12

Trabzon: Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı 12

Erzurum: Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15

Diyarbakır: Parçalı çok bulutlu 25

Güngören’de çalıntı araçla polisin üzerine gitti!Güngören’de, ‘dur ihtarına’ uymayan üç kişi, çaldıkları aracı polisin üzerine sürmeye başladı. Uyarıya rağmen durmayan hırsızları, polis havaya ateş açarak durdurdu. Üzerine araç sürülen polis bacağından, şüpheli sürücü de ayağına isabet edilen kurşunla yaralandı.
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