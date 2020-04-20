Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan duyuruya gÃ¶re, yarÄ±n Ã¼lkeÂ genelinin parÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, Ä°Ã§ Anadolu'nun kuzeyi,ÂKaradeniz, DoÄŸu Anadolu'nun kuzey ve doÄŸusunun saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸiÂ Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n Trabzon, Rize, Artvin, GÃ¼mÃ¼ÅŸhane ve Bayburt'da kuvvetliÂ olmasÄ± bekleniyor.

RÃ¼zgarÄ±n da DoÄŸu Anadolu'nun doÄŸusunda gÃ¼ney yÃ¶nlerden kuvvetli ve yerÂ yer kÄ±sa sÃ¼reli fÄ±rtÄ±na ÅŸeklinde esmesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

Karadeniz Ã¼zerinden Ã¼lkeyi etkilemesi beklenen serin ve yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±Â sistemle birlikte hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nÄ±n yarÄ±ndan itibaren kuzey kesimlerdenÂ baÅŸlayarak azalacaÄŸÄ±, hafta boyunca kuzey ve iÃ§ kesimlerinde mevsim normallerininÂ altÄ±nda seyredeceÄŸi tahmin ediliyor.

Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± sistemin etki alanÄ±nÄ± geniÅŸleteceÄŸi, yurdunÂ kuzey, iÃ§ ve doÄŸu bÃ¶lgelerinde veÂ DoÄŸu Karadeniz'de kuvvetli olmak Ã¼zere yaÄŸmurÂ ve saÄŸanak, DoÄŸu Karadeniz'in ve DoÄŸu Anadolu'nun kuzeyinin yÃ¼ksek kesimlerindeÂ karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve karÄ±n etkili olacaÄŸÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

PerÅŸembe ve cuma gÃ¼nleri yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n Ã¼lkenin gÃ¼ney ve doÄŸu bÃ¶lgelerindeÂ etkili olmasÄ± ve hafta sonunda da doÄŸu bÃ¶lgelerinde etkili olmaya devam ettiktenÂ sonra yurdu terk etmesi bekleniyor.

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