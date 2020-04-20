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20.04.2020 - 12:28 | | AA

Meteorolojiden önemli uyarÄ±! SÄ±caklÄ±k azalÄ±yor

Karadeniz Ã¼zerinden yurdu etkilemesi beklenen serin ve yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± havayla sÄ±caklÄ±klarÄ±n, yarÄ±ndan itibaren azalacaÄŸÄ± tahmin ediliyor.

Meteorolojiden önemli uyarÄ±! SÄ±caklÄ±k azalÄ±yor

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan duyuruya gÃ¶re, yarÄ±n Ã¼lkeÂ  genelinin parÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, Ä°Ã§ Anadolu'nun kuzeyi,ÂKaradeniz, DoÄŸu Anadolu'nun kuzey ve doÄŸusunun saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸiÂ  Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n Trabzon, Rize, Artvin, GÃ¼mÃ¼ÅŸhane ve Bayburt'da kuvvetliÂ  olmasÄ± bekleniyor.

RÃ¼zgarÄ±n da DoÄŸu Anadolu'nun doÄŸusunda gÃ¼ney yÃ¶nlerden kuvvetli ve yerÂ  yer kÄ±sa sÃ¼reli fÄ±rtÄ±na ÅŸeklinde esmesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

Karadeniz Ã¼zerinden Ã¼lkeyi etkilemesi beklenen serin ve yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±Â  sistemle birlikte hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nÄ±n yarÄ±ndan itibaren kuzey kesimlerdenÂ  baÅŸlayarak azalacaÄŸÄ±, hafta boyunca kuzey ve iÃ§ kesimlerinde mevsim normallerininÂ  altÄ±nda seyredeceÄŸi tahmin ediliyor.

Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± sistemin etki alanÄ±nÄ± geniÅŸleteceÄŸi, yurdunÂ  kuzey, iÃ§ ve doÄŸu bÃ¶lgelerinde veÂ  DoÄŸu Karadeniz'de kuvvetli olmak Ã¼zere yaÄŸmurÂ  ve saÄŸanak, DoÄŸu Karadeniz'in ve DoÄŸu Anadolu'nun kuzeyinin yÃ¼ksek kesimlerindeÂ  karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve karÄ±n etkili olacaÄŸÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

PerÅŸembe ve cuma gÃ¼nleri yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n Ã¼lkenin gÃ¼ney ve doÄŸu bÃ¶lgelerindeÂ  etkili olmasÄ± ve hafta sonunda da doÄŸu bÃ¶lgelerinde etkili olmaya devam ettiktenÂ  sonra yurdu terk etmesi bekleniyor.

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MSB: Harekat bölgesinde salgÄ±na karÅŸÄ± gerekli tedbirler alÄ±nÄ±yorMilli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'nca Bahar KalkanÄ± HarekatÄ± bölgesindeki birliklerde, corona virüs salgÄ±nÄ±na karÅŸÄ± gerekli tedbirlerin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± açÄ±klandÄ±.
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