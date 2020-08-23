Meteoroloji'den Rize ve Artvin için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, ülkenin kuzeydoğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.
Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Kolombiya bandıralı gemide 60 milyon TL değerinde kokain ele geçirildiZonguldak'ın Kilimli ilçesinde, Kolombiya bandıralı geminin omurga bölümünün dış tarafına sonradan monte edilen tankta 30 kilo kokain ele geçirildi. Piyasa değeri 60 milyon TL olan kokainle ilgili 3 kişi gözaltına alındı.