25.08.2020 - 09:13 | | DHA
Meteoroloji'den son dakika açıklaması! İşte yurtta hava durumu
Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor, havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 1 ila 3 derece artarak, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 33
İstanbul: Az bulutlu ve açık 30
İzmir: Az bulutlu ve açık 33
Adana: Az bulutlu ve açık 36
Antalya: Az bulutlu ve açık 34
Samsun: Az bulutlu ve açık 28
Trabzon: Az bulutlu ve açık 27
Erzurum: Az bulutlu ve açık 25
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 36
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