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29.10.2020 - 08:02 | | AA

Meteoroloji'den son dakika dolu uyarısı! İstanbul'da bu bölgelerde yaşayanlar dikkat

Gelen son dakika haberine göre; Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden, İstanbul Avrupa Yakası ile Tekirdağ için kuvvetli yağış ve dolu uyarısı geldi.

Meteoroloji'den son dakika dolu uyarısı! İstanbul'da bu bölgelerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, sabah saatlerinde İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki ilçeleri ile Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Bu nedenle, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor. 

BÜYÜKÇEKMECE'DE BAŞLADI

Büyükçekmece'de, sabahın ilk saatlerinden itibaren yağmur yağışı etkili olmaya başladı. 

Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) tarafından yapılan uyarılarından sonra sabah saatlerinden itibaren şiddetli yağış başladı. Büyükçekmece saat 06.00 sıralarında başlayan yağış trafikte sürücülere zor anlar yaşattı. 

Meteorolojiden son dakika dolu uyarısı İstanbulda bu bölgelerde yaşayanlar dikkat

Meteorolojiden son dakika dolu uyarısı İstanbulda bu bölgelerde yaşayanlar dikkat

 

 

İzmir'de silahlı saldırıİzmir'in Karşıyaka ilçesinde, aralarında husumet olduğu ileri sürülen kimliği belirsiz kişi Engin Ekşioğlu'nu(39) iş yerinde tabanca ile vurarak öldürdü. Olayın ardından polis ekipleri, kayıplara karışan cinayet firarisini yakalamak için çalışma başlattı.
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