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19.07.2020 - 19:23 | | AA

Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı! İstanbul...

Trakya, Batı Karadeniz, İstanbul'un kuzey ilçeleri ile Sakarya ve Kocaeli çevrelerinde sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı! İstanbul...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor.

Trakya, Batı Karadeniz, İstanbul'un kuzey ilçeleri ve Sakarya ile Kocaeli çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde ise yer yer gök gürültülü sağanak beklendiği tahmin ediliyor.

İSTANBUL

Meteorolojiden son dakika sağanak yağış uyarısı İstanbul...

SAKARYA

Meteorolojiden son dakika sağanak yağış uyarısı İstanbul...

 

KOCAELİ

Meteorolojiden son dakika sağanak yağış uyarısı İstanbul...

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