Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Geliyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sağanak yağışların yarın sabah saatlerine kadar Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan il genelinde devam etmesi bekleniyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

İl il sıcaklıklar; Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da 7, Erzurum, Kars ve Ağrı'da 6, Iğdır'da 11, Ardahan'da 4 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Erzincan’da 19, Erzurum’da 15, Kars ve Ağrı'da 16, Iğdır’da 22, Ardahan'da 15 derece olacak.

DOĞU KARADENİZ’DE 4 İLDE KUVVETLİ SAĞANAK

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz Bölgesi genelinde hava çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bayburt, Trabzon, Giresun ve Gümüşhane çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının mevsim normalleri altında seyredeceği bölgede rüzgar güney ve kuzey yönlerden orta zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.

Uyarılar: Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre; Trabzon, Giresun, Bayburt ve Gümüşhane çevrelerinde görülecek olan sağanak yağışların kuvvetli (25-50 kg/m2) olması beklendiğinde sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

ANKARA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 24°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde kuzeydoğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 15°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra hafif sağanak yağışlı

TRABZON °C, 13°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kuzey ilçeleri hafif sağanak yağışlı