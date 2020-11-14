Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İstanbul, Ankara, İzmir

Yurt geneli sağanak yağışlar etkisini göstermeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan son dakika hava durumu raporunda Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz ile Edirne ve Kırklareli'nin doğusu yağmur ve sağanak yağışlı geçeceğinin bilgisini paylaştı.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Edirne'nin güneyi ve Kırklareli'nin doğusu yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli, batı bölgelerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey ve batısı hafif sağanak yağışlı 13

İstanbul: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 16

İzmir: Parçalı bulutlu 19

Adana: Parçalı ve az bulutlu 25

Bursa: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı 14

Antalya: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Samsun: Parçalı bulutlu 17

Trabzon: Parçalı bulutlu 16

Erzurum: Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu 9

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 19



Gece ve sabah saatlerinde ise yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. MGM, son hava raporu ile İstanbul hava durumu birçok ilimize ve bölgemize ilişkin son verileri kamuoyuna duyurdu. İşte son durum verileriyle Meteoroloji son dakika hava durumu tahminleri…

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye geneline ilişkin hava durumu raporlarını son dakika olarak paylaştı. Kurum ayrıca, İstanbul hava durumu başta olmak üzere tüm verileri açıkladı.







SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI GELDİ!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege,Batı Karadeniz, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Edirne ve Kırklareli'nin doğusu yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.











