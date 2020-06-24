Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Marmara ve Karadeniz'de sağanak...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bu akşamdan itibaren yarın akşam saatlerine kadar, ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren Rize çevreleri ile Artvin kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.