Meteoroloji'den son dakika uyarısı yapıldı! Yarına dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması öngörülüyor.

Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Afyonkarahisar, Adana, Hatay, Osmaniye, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Sinop ve Gümüşhane çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak olacağı tahmin ediliyor.