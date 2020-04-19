Meteoroloji'den uyarı geldi! Akşam saatlerine dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; Ülkemizin, iç ve doğu kesimlerinin parçalı çok bulutlu, Doğu Karadeniz iç kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Kayseri ve Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Van bölgesinde ise havanın parçalı ve çok bulutlu ve akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi.

Açıklamada, “Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölge genelinde batılı ve güneyli yönlerden hafif yer yer orta kuvvette esmesi beklenmektedir. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar ise Van’da 15, Muş’ta 17, Hakkâri’de 16 ve Bitlis’te 15 derece olması beklenmektedir” denildi.