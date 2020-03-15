MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika: Meteoroloji'den uyarı geldi! Kar geri geliyor!
ABONE OL
15.03.2020 - 09:20 | | İHA

Son dakika: Meteoroloji'den uyarı geldi! Kar geri geliyor!

Gelen bir son dakika haberine göre, yurdun kuzeybatı kesiminde sıcaklık 5-8 derece düşüyor. Yurdun büyük bölümünde sağanak yağış beklenirken, İç ve Doğu Anadolu ile Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar, yağmurla karışık olarak yağıyor.

Son dakika: Meteoroloji'den uyarı geldi! Kar geri geliyor!

Yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Eskişehir, Aksaray, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir, Sivas, Yozgat, Çankırı çevreleri ve Ankara'nın kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde; Rize geneli, Artvin'in kıyı kesimleri ve Trabzon'un doğusu ile Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Diyarbakır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2/12saat) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzeybatı kesimlerde 5 ila 8 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle güneyli yönlerden hafif, Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de kuzeyli yönlerden orta kuvvette, zamanla Marmara ve Kuzey Ege kıyı kesimlerinde kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 19

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif yağmurlu 22

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden itibaren iç kesimleri zamanla il geneli sağanak yağışlı 22

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 20

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmurlu 11

Trabzon: Çok bulutlu, öğleden itibaren aralıklı yağmurlu 12

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yarın(Pazartesi) sabah saatlerinde kar yağışlı 11

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde yağmurlu 17

 

 

Dubai şeyhinin yatına 2 milyon 200 bin liralık yakıt ikmaliMuğla'nın Bodrum ilçesinde iskeleye demir atan ultra lüks motor yatı, görenlerin büyük ilgisini çekti. Al Futtaim Group'un Yönetim Kurulu Başkanı olan Abdullah Al Futtaim'e ait olduğu belirtilen mega yat, 2 milyon 200 bin TL’lik yakıt ikmali yaptı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

ByLock kullanıcısı 1 kişi tutuklandı!

ByLock kullanıcısı 1 kişi tutuklandı!

İşte 15 soruda Corona virüste çalışma hakları

İşte 15 soruda Corona virüste çalışma hakları

TikTok'un özelliği Instagram'a geliyor!

TikTok'un özelliği Instagram'a geliyor!

Sularını kaybetti hayalet kasabaya dönüştü!

Sularını kaybetti hayalet kasabaya dönüştü!

Sıradaki Haber