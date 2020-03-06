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06.03.2020 - 09:44 | | İHA

Meteoroloji'den uyarı! O illerde yaşayanlar dikkat

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Düzce, Zonguldak, Samsun, Gümüşhane, Bayburt, Antalya, Hakkari, Van, Bitlis ve Muş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyı kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu bölge genelinde toz taşınımı hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji'den uyarı! O illerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yağış alan yerlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde zaman zaman kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, öğleden sonra hafif yağmur ve sağanak yağışlı 13

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar sağanak yağışlı 15

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 17

Adana: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Antalya: Çok bulutlu, öğleden sonra hafif sağanak yağışlı 16

Samsun: Çok bulutlu, öğleden sonra hafif sağanak yağışlı 20

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 18

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 8

Diyarbakır: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı 18

Ordu’dan 40 Özel Harekat polisi, Edirne’ye gittiOrdu’da görevli 40 Özel Harekat polisi, göçmen yoğunluğunun yaşandığı Yunanistan sınırında güvenliği sağlamak için Edirne’ye gitti.
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