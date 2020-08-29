MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! Bu saatler arasında dışarı çıkmayın
ABONE OL
29.08.2020 - 21:21 |

Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! Bu saatler arasında dışarı çıkmayın

Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarıya göre Türkiye sıcak havanın etkisine girdi. Başta İstanbul olmak üzere birçok ilde sıcak hava etkili olacak. Hafta sonu ve önümüzdeki hafta boyunca etkili olması beklenen sıcak hava dalgasından dolayı güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında dışarı çıkılmaması uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! Bu saatler arasında dışarı çıkmayın

Meteoroloji'de yer alan son değerlendirmeye göre, hafta sonu hava sıcaklıkları daha da artıyor. Karadeniz’e kıyı illerde mevsim normallerinin 2 ila 3 derece, diğer yerlerde 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji, önümüzdeki hafta boyunca etkili olması beklenen sıcak hava dalgasından dolayı güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşları sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıyor.

Önümüzdeki günlerde bazı il merkezlerimizde görülmesi beklenen en yüksek sıcaklıklar;

Ankara 32-36, İstanbul 31-33, İzmir 36-38, Antalya 35-38, Adana 36-40, Trabzon 26-28, Samsun 28-29, Diyarbakır 38-41, Erzurum 29-31 derece civarındadır.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU

Meteorolojiden uyarı üstüne uyarı Bu saatler arasında dışarı çıkmayın

Meteorolojiden uyarı üstüne uyarı Bu saatler arasında dışarı çıkmayın

Meteorolojiden uyarı üstüne uyarı Bu saatler arasında dışarı çıkmayın
Meteorolojiden uyarı üstüne uyarı Bu saatler arasında dışarı çıkmayın
Meteorolojiden uyarı üstüne uyarı Bu saatler arasında dışarı çıkmayın



İsveç’te aşırı sağcı grup Kur’an-ı Kerim yaktı, sokaklar karıştıİsveç’te aşırı sağcı grubun Kur’an-ı Kerim’i yaktığı görüntüleri sosyal medyada yayınlamasının ardından İsveç sokakları karıştı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! Bu saatler arasında dışarı çıkmayın

Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! Bu saatler arasında dışarı çıkmayın

Milyonlarca kişi bekliyordu pazartesi başlıyor! Onlar kapsam dışı...

Milyonlarca kişi bekliyordu pazartesi başlıyor! Onlar kapsam dışı...

'Libya'da söz hakları yok, savaşı körüklemesinler'

'Libya'da söz hakları yok, savaşı körüklemesinler'

Korona virüse yakalanan Nihat Hatipoğlu'nun son sağlık durumu nasıl? Nihat Hatipoğlu kimdir, kaç yaşında?

Korona virüse yakalanan Nihat Hatipoğlu'nun son sağlık durumu nasıl? Nihat Hatipoğlu kimdir, kaç yaşında?

Sıradaki Haber