07.07.2020 - 22:38 | | AA
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı: Çok şiddetli olacak
Doğu Karadeniz'de yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın Giresun, Ordu ve Trabzon'da yerel olarak kuvvetli, Giresun'un doğu ilçeleri, Trabzon'un batı ilçeleri ile Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ile gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.
Perşembe günü de Rize'de yerel olarak şiddetli, Artvin'in kuzey ilçelerinde yer yer aşırı sağanak öngörülüyor.
Sağanak nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Tapulu arazisinden geçen bulvarı ulaşıma kapattıAydın'ın Nazilli ilçesinde, Mehmet Yılmaz, 4 gün önce Şehit Bülent Taşkıran Bulvarı ile 28'inci Sokak'ın birleştiği yerde satın aldığı 440 metrekare arsanın içinden geçen yolu, kamulaştırması yapılmadığı gerekçesiyle ulaşıma kapattı.