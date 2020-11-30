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30.11.2020 - 13:34 | | AA

Meteorolojiden uyarÄ± üstüne uyarÄ±! SaÄŸanak, kar, don...

ElazÄ±ÄŸ, Tunceli ve BingÃ¶l'Ã¼n yÃ¼ksek kesimleri ile KÄ±rklareli'nin yÃ¼kseklerinde yarÄ±n karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar, MuÄŸla ve Antalya'nÄ±n kÄ±yÄ± kesimi, DÃ¼zce, Zonguldak, NiÄŸde ve Kayseri Ã§evrelerinde yaÄŸmur ve yer yer saÄŸanak bekleniyor.Â

Meteorolojiden uyarÄ± üstüne uyarÄ±! SaÄŸanak, kar, don...

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Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, yarÄ±n TÃ¼rkiye genelinde hava parÃ§alÄ± ve yer yer Ã§ok bulutlu olacak.

Marmara, DoÄŸu Akdeniz, GÃ¼neydoÄŸu Anadolu'nun batÄ±sÄ±, DoÄŸu Anadolu'nun gÃ¼neybatÄ±sÄ±, MuÄŸla ve Antalya'nÄ±n kÄ±yÄ± kesimleri, DÃ¼zce, Zonguldak, NiÄŸde ve Kayseri Ã§evrelerinde yaÄŸmur ve yer yer saÄŸanak Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

ElazÄ±ÄŸ, Tunceli ve BingÃ¶l'Ã¼n yÃ¼ksek kesimleri ile KÄ±rklareli'nin yÃ¼kseklerinde yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar ÅŸeklinde olacaÄŸÄ± tahmin ediliyor.

RÃ¼zgarÄ±n, Marmara'nÄ±n batÄ±sÄ± ile Ege kÄ±yÄ±larÄ±nda kuzey yÃ¶nlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iÃ§ ve doÄŸu bÃ¶lgelerde buzlanma ve don olayÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

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Son dakika... Ankara'da can pazarÄ±! ÇatÄ±da kurtarÄ±lmayÄ± bekledilerAnkara'nÄ±n AltÄ±ndaÄŸ ilçesinde, 2 katlÄ± binada çÄ±kan yangÄ±nda çatÄ±ya çÄ±kan 2'si çocuk 4 kiÅŸi, itfaiye tarafÄ±ndan kurtarÄ±ldÄ±.
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